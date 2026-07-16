وزير شئون المجالس النيابية يُهنئ رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمناسبة توليه مهام منصبه|صور

التقى المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية،

المستشار الجليل ربيع أحمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقر دار القضاء العالي العريق، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه في هذا المنصب القضائي الرفيع.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المستشار هاني حنا عن خالص تمنياته للمستشار ربيع أحمد لبنة بالتوفيق والسداد في قيادة سدة القضاء المصري، مؤكداً أن هذا التعيين يُمثل تتويجاً لمسيرة قضائية حافلة بالعطاء والنزاهة وإعلاء قيم العدالة، كما يُمثل صمام أمان لواحد من أعرق النظم القضائية في المنطقة والعالم.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية خلال اللقاء على الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في ترسيخ دعائم دولة القانون، وحماية مقدرات الوطن وصون حقوق المواطنين، مشدداً على حرص الوزارة الكامل على تذليل كافة السبل وتوثيق أطر التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم منظومة العدالة الناجزة ويدعم استقرار مؤسسات الدولة تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أعرب معالي المستشار ربيع أحمد لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عن بالغ شكره وتقديره للمستشار هاني حنا على هذه اللفتة الطيبة والتهنئة الكريمة، مثمناً الدور الحيوي والدؤوب الذي تقوم به وزارة شئون المجالس النيابية في التنسيق البرلماني والتشريعي، ومتمنياً لمعالي الوزير دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الوطنية.