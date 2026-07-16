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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

قصف مدفعي إسرائيلي
قصف مدفعي إسرائيلي
أ ش أ

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف لقوات الإحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوصول شهيد وثلاثة مصابين إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مفرق دولة بحيّ الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى وصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال محيط مفرق السنافور بحيّ التفاح شمال شرق مدينة غزة.

ووفق آخر الإحصائيات ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73246 شهيدًا و173727 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

قوات الإحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني قصف مدفعي إسرائيلي

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