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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاء عامر تدعم حق الأداء العلني: سأتبرع بعوائده لرعاية المرضى

وفاء عامر
وفاء عامر
أحمد البهى

أعلنت الفنانة وفاء عامر دعمها لمشروع حق الأداء العلني للفنانين الذي يسعى الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، إلى إعادة إحيائه، مؤكدة أن تطبيق هذا الحق يمثل خطوة مهمة للحفاظ على حقوق الفنانين وتقدير سنوات عطائهم في الساحة الفنية.

وأكدت وفاء عامر تأييدها الكامل لهذه الخطوة، موضحة أنها ستتبرع بكل ما تحصل عليه من عوائد حق الأداء العلني، حتى لو كان جزءًا منها فقط، لصالح صندوق نقابة الممثلين المخصص لرعاية المرضى ومساندة الفنانين الذين يواجهون ظروفًا صعبة.

وأضافت أن هناك نجومًا وفنانين كبارًا قدموا الكثير للفن المصري على مدار سنوات طويلة، وتركوا بصمات لا تُنسى، إلا أن بعضهم يمر حاليًا بأزمات صحية أو مادية، مشددة على أن من واجب الجميع الوقوف بجانبهم وتقديم الدعم لهم تقديرًا لما قدموه من إبداع وعطاء.

وفي إطار حرصها على مساندة الفنانين والحفاظ على حقوقهم، وجهت وفاء عامر مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته الأب لكل المصريين، للتدخل ودعم خروج قانون حق الأداء العلني إلى النور، مؤكدة أن إقرار هذا القانون سيكون بمثابة حماية حقيقية للفنانين وضمانًا لحقوقهم بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء.


وأوضحت وفاء عامر أن مشروع القانون ليس جديدًا، إذ سبق طرحه في فترات سابقة، وكان من بين الشخصيات التي دعمت الفكرة الفنان الكبير عبد الوارث عسر، إلى جانب الدكتور محمد عبد الوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم، والفنانة تحية كاريوكا.

وأشارت إلى أن ما يقوم به النائب والفنان ياسر جلال هو إعادة إحياء لمشروع قانون قديم يهدف إلى منح الفنانين حقوقهم المستحقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس تقديرًا لدور الفن والفنانين في المجتمع المصري.

وعلى الجانب الفني، تواصل وفاء عامر حضورها من خلال فيلم "العرافة واللعنة" الذي يعرض حاليًا عبر منصة "يانجو بلاي"، حيث حقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة وتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على المنصة.

كما كشفت وفاء عامر عن استعدادها للعودة إلى السينما من خلال فيلم جديد ضخم، موضحة أن تفاصيل العمل سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء التحضيرات والتصوير.

الفنانة وفاء عامر وفاء عامر حق الأداء العلني ياسر جلال الفنان ياسر جلال

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