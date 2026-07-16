ياسمينا العبد ضيفة بيت مراد.. السبت

تحل الفنانة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج "بيت مراد"، من تقديم الكاتب أحمد مراد.

ومن المقرر إذاعة الحلقة يوم السبت القادم، في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة “أون”.

وفي الوقت الحالي، تقوم ياسمينا العبد بتصوير دورها في مسلسل الأمير مع النجم أحمد عز والمخرج ستيفن هوبكنز، برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، كما تشارك في بطولة مسلسل سفاح القاهرة الجديدة، من بطولة أمير المصري وتأليف إنجي أبو السعود وإخراج هادي الباجوري.

كما انتهت ياسمينا من تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. المسلسل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.