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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تستهدف منشآت عسكرية في كييف وموانئ أوكرانية بضربات موجهة

القوات الروسية
القوات الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربات جماعية منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف متخصصة في إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مرافق بنية تحتية في ميناءي "أوديسا" و"يوجني".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الروسية شنت ليلا ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى موجهة من البر والجو، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انقضاضية".

ونوه البيان بأنه "تم استهداف المنشأة الصناعية التابعة لشركة الخدمات اللوجستية "رابيد"، التي تقوم بتجميع وتخزين الطائرات المُسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى المكونات الأجنبية (القطع) اللازمة لإنتاجها، في كييف".

وذكرت وزارة الدفاع أن الأهداف الأخرى التي تم ضربها عبارة عن مرافق بنية تحتية في ميناءي أوديسا ويوجني، تُستخدم في تسليم وتخزين الشحنات ذات الطابع العسكري والمحروقات ومواد التشحيم.

وخلال اليومين الماضيين، كثفت روسيا ضرباتها ضد الموانئ الأوكرانية الداعمة لعمل قوات نظام كييف.

وفي سياق متصل .. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن استهداف سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك على متنها إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة للكشف عن ضرب أهداف استراتيجية في العاصمة كييف.

وأفادت الدفاع الروسية باستهداف مستودع في كييف حيث يتم تجميع طائرات مسيّرة من طرازي "ليوتي" و"ليليكا-100".

وجاء في بيان الوزارة: "في مدينة كييف، تم استهداف مستودع تخزين طائرات مسيّرة تابع لمؤسسة "كييف-1" للصناعات الإلكترونية، حيث يتم تجميع وتخزين طائرات مسيّرة هجومية بعيدة المدى من طراز "آن -196 ليوتي" وطائرات استطلاع مسيّرة من طراز "ليليكا-100"، بالإضافة إلى مستودع لتخزين مكونات طائرات مسيّرة بمختلف أنواعها.

كما أفادت الوزارة بأن الجيش الروسي استهدف بضربة جوية زورقًا سريعًا تابعًا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية قرب جزيرة زيميني.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربات جماعية منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف متخصصة في إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مرافق بنية تحتية في ميناءي "أوديسا" و"يوجني".

وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الروسية كييف أوديسا روسيا

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