محافظ أسيوط: حملات مفاجئة على المخابز البلدية بحي غرب لضمان جودة الخبز

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية ووصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، تحت لإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، واصلت حملاتها التفتيشية المفاجئة، حيث نفذت جولة ميدانية استهدفت عددًا من المخابز البلدية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، مع تطبيق الاشتراطات التموينية والصحية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الجولة تضمنت متابعة جميع مراحل إنتاج الخبز بداية من توافر حصص الدقيق وحتى عملية صرف الخبز للمواطنين، إلى جانب مراجعة سجلات التشغيل، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية، ومتابعة مستوى النظافة داخل المخابز، فضلًا عن الاستماع إلى آراء المواطنين ورصد أي ملاحظات أو شكاوى والعمل على سرعة التعامل معها.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة رغيف الخبز، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، واستمرار الحملات الرقابية بصورة دورية ومفاجئة لضمان الانضباط داخل منظومة الخبز المدعم، وتقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.