ضبط 600 زجاجة زيت تموين مدعم قبل بيعها بالسوداء في أسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط 600 زجاجة زيت تمويني مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها إدارة تموين ديروط، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة التلاعب بالسلع المدعمة.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وتعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفات.



وأسفرت الحملة عن ضبط 600 زجاجة زيت تمويني مدعم جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.