ضبط 450 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمركز أبو تيج في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بجميع مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشديد الرقابة على الأسواق، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، شنت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال العامة بمركز أبو تيج تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 450 كيلو جرامًا من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة بمركز أبو تيج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصرف في الواقعة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي بجميع أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في حماية المستهلك، والتصدي لكافة صور التلاعب بالأسواق، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة.