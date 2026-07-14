محافظ أسيوط ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقدان مشروعات حياة كريمة

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لدى وصوله إلى المحافظة، خلال زيارته الميدانية لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 1" الجاري تنفيذها بقرى المحافظة بواسطة مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وتحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية مصر 2030.

وقد شارك في الزيارة الدكتور المهندس حسام بدران رئيس القطاع الفني بالهيئة العربية للتصنيع، واللواء طارق عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، واللواء جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، واللواء محمد عوض رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، والمهندس أيمن سعيد، والعميد أحمد عبد الرحمن ممثلي مصنع قادر، والمهندسة ميرفت حسين مستشار مدير عام الهيئة لمشروعات «حياة كريمة»، واللواء محمود فؤاد ميرغني مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، واللواء وائل عبد الرحمن مدير مكتب رئيس الهيئة، والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وسوزان محمد راضي مدير المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركات المنفذة.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة ودخولها الخدمة، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أحد أكبر مشروعات التنمية التي تشهدها المحافظة، حيث تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه داخل 7 مراكز و149 قرية و615 تابعًا وعزبة، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

وعقب ذلك، أجرى محافظ أسيوط ورئيس الهيئة العربية للتصنيع جولة ميدانية لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التي تنفذها مصانع الهيئة العربية للتصنيع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث شملت الجولة عددًا من المشروعات بمراكز ديروط وأسيوط والفتح وصدفا، واطلع رئيس الهيئة على سير العمل ومعدلات التنفيذ بمواقع المشروعات، ووجه بتكثيف الأعمال واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والاستشارية لتذليل أية معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وفق البرامج الزمنية المقررة.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنجاز المشروعات المنفذة وضمان دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والدورية لمختلف المشروعات حتى الانتهاء منها.

كما وجه رئيس الهيئة بتعزيز منظومة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 1" عن بُعد، من خلال تركيب كاميرات مراقبة بواسطة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، بما يتيح متابعة معدلات التنفيذ لحظة بلحظة، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة التعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات قد تطرأ بمواقع العمل.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال الجولة، على فتح حوار مباشر مع المهندسين والعمال وممثلي الشركات المنفذة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وبحث أفضل الحلول والأفكار التي تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، واستمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وعلى هامش الزيارة، عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماعًا مع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط، وتوفير المنتجات والمعدات اللازمة بأسعار تنافسية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة وفي الختام تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.