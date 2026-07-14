قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منع الصحفيين من دخول محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اقتحام معرض سيارات التجمع
تفاصيل كراسة شروط شقق التعاونيات في 6 أكتوبر.. الأسعار وأنظمة السداد
اتحاد الكرة يوجه الشكر للجنة الحكام واللجنة الفنية الخاصة بها
النيابة تطالب توقيع أقصى عقوبة على صبري نخنوخ وآخرين في قضية معرض سيارات التجمع
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مشروعات حياة كريمة 1 بأسيوط ويوجه بتكثيف الأعمال وتسريع التنفيذ
رفضت أكون سلعة.. استغاثة من فتاة بالغربية: تعرضت للطرد بعد رفضي الزواج مقابل المال
ألفاظ خارجة.. نقابة الموسيقيين تقرر رفع الإيقاف عن يارا حجازي
البرلمان يوفق علي مقترح توحد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشان أرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف.. تفاصيل
هزة أرضية شرق القاهرة نتيجة أعمال إنشائية
فيديو “يا ساقط” راح لحاله.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل أزمة مرتضى منصور| صور
«خزائن الأرض» أم «أهرامات النيل».. البرلمان يحسم الجدل حول اسم صندوق مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقدان مشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط و رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقدان مشروعات حياة كريمة
محافظ أسيوط و رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقدان مشروعات حياة كريمة
إيهاب عمر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لدى وصوله إلى المحافظة، خلال زيارته الميدانية لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 1" الجاري تنفيذها بقرى المحافظة بواسطة مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وتحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية مصر 2030.

وقد شارك في الزيارة الدكتور المهندس حسام بدران رئيس القطاع الفني بالهيئة العربية للتصنيع، واللواء طارق عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، واللواء جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، واللواء محمد عوض رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات، والمهندس أيمن سعيد، والعميد أحمد عبد الرحمن ممثلي مصنع قادر، والمهندسة ميرفت حسين مستشار مدير عام الهيئة لمشروعات «حياة كريمة»، واللواء محمود فؤاد ميرغني مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، واللواء وائل عبد الرحمن مدير مكتب رئيس الهيئة، والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وسوزان محمد راضي مدير المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركات المنفذة.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة جميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة ودخولها الخدمة، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أحد أكبر مشروعات التنمية التي تشهدها المحافظة، حيث تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه داخل 7 مراكز و149 قرية و615 تابعًا وعزبة، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

وعقب ذلك، أجرى محافظ أسيوط ورئيس الهيئة العربية للتصنيع جولة ميدانية لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التي تنفذها مصانع الهيئة العربية للتصنيع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث شملت الجولة عددًا من المشروعات بمراكز ديروط وأسيوط والفتح وصدفا، واطلع رئيس الهيئة على سير العمل ومعدلات التنفيذ بمواقع المشروعات، ووجه بتكثيف الأعمال واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والاستشارية لتذليل أية معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وفق البرامج الزمنية المقررة.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنجاز المشروعات المنفذة وضمان دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والدورية لمختلف المشروعات حتى الانتهاء منها.

كما وجه رئيس الهيئة بتعزيز منظومة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 1" عن بُعد، من خلال تركيب كاميرات مراقبة بواسطة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، بما يتيح متابعة معدلات التنفيذ لحظة بلحظة، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة التعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات قد تطرأ بمواقع العمل.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال الجولة، على فتح حوار مباشر مع المهندسين والعمال وممثلي الشركات المنفذة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وبحث أفضل الحلول والأفكار التي تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، واستمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وعلى هامش الزيارة، عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماعًا مع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط، وتوفير المنتجات والمعدات اللازمة بأسعار تنافسية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة وفي الختام تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

أسيوط الهيئة العربية للتصنيع مشروعات المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

وزارة الدفاع الإماراتية

الإمارات.. مقتـل شخص وإصابة 8 آخرين جراء استهداف ناقلتين بصاروخين إيرانيين

ترشيحاتنا

المهندسة راندة المنشاوي

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمرافق والتنسيق الحضاري بعدد من المدن الجديدة

مدبولي

رئيس الوزراء يتابع استعدادات استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس

المستشار عادل ماجد

المستشار عادل ماجد: التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي ضرورة للأمن القومي

بالصور

بعد إصابة ابن سالي عبد السلام.. كل ما تريد معرفته عن الوحمة الدموية

بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية

شاهد.. ولي عهد النرويج يقود احتفالات عودة بعثة المنتخب من كأس العالم

ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي

هل يجب غسل المشروم قبل الطهي أم مسحه فقط؟.. الطريقة الصحيحة التي يوصي بها الخبراء

مشروم
مشروم
مشروم

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد