«خزائن الأرض» أم «أهرامات النيل».. البرلمان يحسم الجدل حول اسم صندوق مستقبل مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، نقاشًا حول اسم صندوق "مستقبل مصر للثروة السيادية"، بعدما تقدم النائب رضا عبد السلام بمقترح لتغيير المسمى إلى "خزائن الأرض"، إلا أن المجلس رفض المقترح وأبقى على الاسم الوارد في مشروع القانون: "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل".

مقترح برلماني مستند إلى قصة سيدنا يوسف

وأوضح النائب رضا عبد السلام أن اقتراحه بتغيير اسم الصندوق جاء استنادًا إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام، مستشهدًا بقوله تعالى: "اجعلني على خزائن الأرض"، معتبرًا أن الاسم يعبر عن فكرة إدارة الثروات وتعظيم موارد الدولة، ويتناسب مع طبيعة عمل الصندوق.

رئيس الجهاز: لا نرغب في إضفاء أي تشبيه

من جانبه، أعلن الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، رفضه للمقترح، موضحًا أن عبارة "خزائن الأرض" ذات دلالة دينية واردة في القرآن الكريم، وأنه لا يرغب في إضفاء أي تشبيه أو إسقاط على الصندوق أو دوره.

وأكد الغنام أن الاسم المقترح في مشروع القانون يعبر عن الهوية الاستثمارية والتنموية للصندوق، ويتوافق مع طبيعة عمله وأهدافه.

البرلمان يحسم الإبقاء على اسم «أهرامات النيل»

وبعد المناقشات، رفض مجلس النواب التعديل المقترح، ليظل اسم الصندوق كما ورد في مشروع القانون: "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل".

صندوق سيادي بطبيعة خاصة لدعم الاستثمار والتنمية

وتنص المادة (45) من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على إنشاء صندوق سيادي ذي طبيعة خاصة باسم "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع الجهاز، مع استقلال فني ومالي وإداري وفقًا لأحكام القانون.

كما نصت المادة على أن يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها، بما يدعم دوره في إدارة واستثمار الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي.