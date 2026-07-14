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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وجيه وعزب حجاج لتسيير الأعمال.. قائمة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام| أسماء مفاجأة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة آخر المستجدات حول هوية رئيس لجنة الحكام القادم خلفا للكولومبي أوسكار رويز.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة، الشكر  إلى أعضاء لجنة الحكام واللجنة الفنية للحكام، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم المنقضي.

أفاد المصدر أن أصوات داخل اتحاد الكرة تميل إلي استمرار الاستعانة بخبير أجنبي مجددا لرئاسة لجنة الحكام على أن يتمتع بسيرة ذاتية قوية يمكن لقضاة الملاعب الإستفادة من خبراته.

وأضاف: اتجاه آخر ينادي بمنح الحكام المصريين من أصحاب الخبرات الفرصة لتولى منصب رئيس لجنة الحكام.

وأشار إلى استبعاد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق من الترشيح لخلافة الكولومبي أوسكار رويز نظرا لتعاقده مع إحدى القنوات الفضائية.

ولفت إلي أن المرشح الأول لخلافة الكولومبي أوسكار رويز عصام عبدالفتاح رغم تعاقده مع الاتحاد السوري لكرة القدم رفقة محمد خاطر وحمدي القاضي فى لجنة الحكام السورية.

وأشار إلى أن الأصوات داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة تدرس قائمة من  المرشحين جاء أبرزهم سمير عثمان وياسر عبدالرؤوف.

وشدد على أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر إسناد تيسير أعمال لجنة الحكام خلال الفترة الراهنة إلى الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج لحين الاستقرار على خليفة الكولومبي أوسكار رويز.
وأوضح أن الفترة القادمة تستوجب إقامة معسكرات تدريبية للحكام يتخللها خوض اختبارات استعدادا للموسم الجديد مشيرا إلى أن الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج سيقومون بالإشراف على كافة الأمور الإدارية الخاصة لقضاة الملاعب لحين تعيين رئيس للجنة الحكام.

اتحاد الكرة لجنة الحكام أوسكار رويز لجنة تيسير أعمال رئيس لجنة الحكام

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