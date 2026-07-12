صلاح معنا في مونديال 2030.. اتحاد الكرة يكشف ملامح المرحلة المقبلة

أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد يضع خطة طموحة لتطوير الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، تتضمن عدة ملفات مهمة على مستوى المنتخبات والمسابقات.

وأوضح الشربيني أن اتحاد الكرة يدرس التقدم لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2028، في إطار سعيه لإعادة مصر إلى واجهة تنظيم البطولات القارية الكبرى.

وأشار إلى أن النجم محمد صلاح سيكون قائد منتخب مصر في كأس العالم 2030، معربًا عن ثقته في قدرة المنتخب على التأهل والمنافسة في البطولة.

وأضاف أن المدير الفني حسام حسن يمنح اهتمامًا كبيرًا بملف اللاعبين مزدوجي الجنسية، من أجل تدعيم صفوف المنتخب بأفضل العناصر خلال المرحلة المقبلة.

وكشف عضو اتحاد الكرة أن اللاعب هيثم حسن كان يحلم بتمثيل منتخب مصر، مؤكدًا أن الجهاز الفني يواصل متابعة اللاعبين المحترفين في الخارج بشكل مستمر.

كما شدد على أن حسام حسن يولي اهتمامًا خاصًا بدوري المحترفين، باعتباره أحد أهم مصادر اكتشاف المواهب ودعم المنتخبات الوطنية.

واختتم الشربيني تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة المصرية تواجه تحديات كبيرة، إلا أن اتحاد الكرة يعمل على تحقيق العديد من النجاحات خلال الفترة المقبلة على مختلف المستويات.