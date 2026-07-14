المعهد القومي للبحوث الفلكية يحصل على مقعد دائم بغرفة إدارة الأزمات بالقيادة الاستراتيجية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد، تخصيص مقعد دائم للمعهد داخل غرفة إدارة الأزمات بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب مقعد آخر بغرفة التحليل، مع تدشين خط اتصال مباشر يربط مكتب رئيس المعهد بغرفة العمليات المركزية، بما يضمن نقل البيانات الزلزالية والعلمية بصورة لحظية لدعم متخذي القرار.

وأوضح رئيس المعهد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، ودعم منظومة إدارة الأزمات، من خلال توظيف الإمكانات البحثية والشبكات القومية التابعة للمعهد، بما يسهم في سرعة تداول المعلومات العلمية الدقيقة ورفع كفاءة الاستجابة للأحداث.

من جانبه، أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد، أن بيانات الشبكة القومية للزلازل عرضت أمام القيادة السياسية وقيادات الدولة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة، بمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء المعهد، وهو ما يعكس الثقة في دقة البيانات العلمية التي يقدمها المعهد لدعم عملية اتخاذ القرار.

وأشار المعهد إلى أنه يواصل أداء دوره الوطني عبر دعم الدولة بالبيانات العلمية الدقيقة، وتعزيز قدرات الرصد والإنذار المبكر، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ودعم خطط التنمية المستدامة.