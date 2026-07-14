الجبلي: انتخابي نائب أول رئيس برلمان عموم إفريقيا رسالة ثقة في مصر ودورها القاري

وجه الدكتور النائب شريف الجبلي، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير إلى أعضاء المجلس عقب انتخابه نائبًا أول لرئيس برلمان عموم إفريقيا، مؤكدًا أن هذا الاختيار يمثل تقديرًا للدور المصري المتنامي داخل القارة الإفريقية.

وقال الجبلي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن انتخابه لهذا المنصب يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى الأشقاء الأفارقة، ويؤكد مكانتها ودورها المحوري في دعم قضايا القارة.

مصر في قلب العمل الإفريقي

وأكد الجبلي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دور فاعل في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، ودعم مسارات التنمية والاستقرار والتكامل بين شعوب القارة.

وأشار إلى أن المنصب الجديد لا يمثل تكليفًا شخصيًا فقط، وإنما مسؤولية للعمل من أجل خدمة المصالح المشتركة للدول الإفريقية وتعزيز صوت القارة في مختلف المحافل.

تعزيز العلاقات البرلمانية بين دول القارة

وشدد نائب أول رئيس برلمان عموم إفريقيا على حرصه خلال المرحلة المقبلة على تطوير التعاون البرلماني الإفريقي، ودعم التواصل بين المؤسسات التشريعية في الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية والتكامل الإفريقي.

وأكد الجبلي ، أنه سيبذل كل جهده ليكون عند حسن ظن النواب، وأن يعكس في موقعه الجديد الدور التاريخي لمصر وريادتها داخل القارة الإفريقية.