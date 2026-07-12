بعد الحكم بأحقيته في عضوية مجلس النواب.. أحمد بلال: انتصار لإرادة الناخبين

أكد أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أن الحكم الصادر من محكمة النقض بأحقيته في عضوية مجلس النواب يمثل انتصارًا لإرادة الناخبين واحترامًا لاختيار المواطنين، مشددًا على أن القضاء المصري حسم الجدل وأكد سلامة موقفه القانوني، وأن صوت الشعب يظل الفيصل في العملية الديمقراطية.

وقال أحمد بلال البرلسي علي صفحته الشخصية فيسبوك إن صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض يؤكد أحقيته الكاملة في الاستمرار نائبًا عن الشعب داخل مجلس النواب، موضحًا أن الحكم لا يمثل انتصارًا شخصيًا، وإنما انتصارًا لإرادة أبناء دائرته الذين منحوه ثقتهم واختاروه ممثلًا لهم تحت قبة البرلمان.

احترام إرادة المواطنين وصون خياراتهم الانتخابية

وأضاف البرلسي أن المعركة القانونية التي خاضها خلال الفترة الماضية كانت دفاعًا عن حق الناخبين في اختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن احترام إرادة المواطنين وصون خياراتهم الانتخابية يمثلان أساس أي ممارسة ديمقراطية حقيقية.

وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض يعكس مكانة القضاء المصري كحصن للعدالة وسيادة القانون، مؤكدًا أن أحكام القضاء تظل الفيصل في حسم أي خلافات أو طعون تتعلق بالعملية الانتخابية.

وتطرق البرلسي إلى ما وصفه بالتناقضات في مواقف بعض القوى السياسية، مؤكدًا أن الحياة الحزبية تحتاج إلى مزيد من الوضوح والاتساق بين الشعارات والممارسات، وأن العمل السياسي الحقيقي يجب أن يقوم على احترام التعددية وحق المواطنين في الاختيار.

وشدد النائب على أن الوطن يتسع للجميع، وأن بناء حياة سياسية قوية يتطلب احترام حق كل مواطن في المشاركة والتمثيل، بعيدًا عن أي محاولات للإقصاء أو التشكيك في إرادة الناخبين.

وأشار أحمد بلال البرلسي الي أن مواصلة أداء دوره البرلماني وخدمة أبناء دائرته، قائلًا إن "إرادة الناس هي صاحبة الكلمة الأخيرة، والحق ينتصر دائمًا بالقانون"، متعهدًا بالاستمرار في الدفاع عن قضايا المواطنين تحت قبة البرلمان.