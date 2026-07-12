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حسام حسن يكشف عن سر اختيار زيكو في قائمة منتخب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يكشف عن سر اختيار زيكو في قائمة منتخب مصر

زيكو
زيكو
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن أسباب اختياره مصطفى "زيكو" ضمن قائمة الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن إصابة إسلام عيسى غيّرت حسابات الجهاز الفني، بينما كان محمد حمدي من أبرز الغيابات التي أثرت على المنتخب.

وقال حسام حسن، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إن غياب محمد حمدي وإسلام عيسى حرم المنتخب من لاعبين كانا سيقدمان إضافة كبيرة خلال البطولة.

وأضاف: "محمد حمدي وإسلام عيسى لو كانوا موجودين كانوا هيفرقوا مع الفريق، ومحمد حمدي شارك في التصفيات كلها وكان من أحسن اللاعيبة".

وتابع: "إسلام عيسى لما ضميته للمنتخب كان من أفضل اللاعبين، لكن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال المعسكر في إسبانيا قبل كأس العالم".

وأوضح المدير الفني أن البعض تفاجأ بالمستوى الذي ظهر به إسلام عيسى قبل إصابته، قائلًا: "الناس اتفاجئت إنه كان مؤثر جدًا في المباريات الودية أمام السعودية وإسبانيا".

وكشف حسام حسن عن كواليس اختيار زيكو، مؤكدًا: "لما فكرت وركزت اخترت زيكو بديلًا لإسلام عيسى، لأنه يقدر ينفذ الشغل اللي أنا عايزه، وبيجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء جناح أو مهاجم أو تحت المهاجم".

يأتي حديث حسام حسن بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ومنحهم كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز خلال البطولة.

وأنهى منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد مشاركة تاريخية حظيت بإشادة واسعة، لتسجل أفضل إنجاز في تاريخ الكرة المصرية على صعيد كأس العالم.

زيكو حسام حسن منتخب مصر

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