قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل قيادي كبير بوزارة الإتصالات الإيرانية في غارة أمريكية على محافظة هرمزغان
شبكة عالمية تفتح النار على حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-7-2026 في مصر
سر نضج الفول في 30 دقيقة بدل 12 ساعة.. استشاري تغذية يفجر مفاجأة صادمة
القبض على طفل سرق مبلغا ماليا من داخل سيارة في الإسماعيلية
وفاة الطفلة الثانية ضحية الأب المتهم بإشعال النيران في زوجته وأبنائه الثلاثة بأسيوط
إيران .. انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية
محافظة الجيزة تستجيب لعدد من الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقف فوق العربية.. القبض على المتهم بالتعدي على قائد سيارة بالإسكندرية
فتوح: مبقتش أحب ميسي ومش عايزه يكسب أي بطولة
وظائف خاليه برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فوائد الابتعاد عن المشكلات الاجتماعية.. تعزز صحتك النفسية وتمنحك راحة البال

فوائد الابتعاد عن المشكلات الاجتماعية ... تعزز صحتك النفسية وتمنحك راحة البال
فوائد الابتعاد عن المشكلات الاجتماعية ... تعزز صحتك النفسية وتمنحك راحة البال
ولاء عادل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قد يجد كثيرون أنفسهم منجذبين إلى متابعة الخلافات والمشاحنات في محيط العمل أو بين الأصدقاء، بدافع الفضول أو الرغبة في معرفة التفاصيل، لكن الانخراط المستمر في هذه الأجواء لا يستهلك الوقت فحسب، بل يستنزف الطاقة النفسية ويزيد من مستويات التوتر، وقد ينعكس سلبًا على العلاقات الشخصية والمهنية، ووفقًا لما أورده موقع Shinesheets، يرى خبراء في علم النفس وتطوير الذات أن الابتعاد عن الدراما الاجتماعية ليس علامة على الضعف أو الهروب، بل هو قرار واعٍ يساعد على الحفاظ على التوازن النفسي وتحسين جودة الحياة. وفيما يلي أبرز الفوائد التي يمكن تحقيقها من هذا النهج.

الحفاظ على الطاقة الذهنية

الانشغال بالمشكلات والخلافات يستنزف القدرات العقلية ويترك شعورًا بالإرهاق بعد النقاشات الطويلة، أما الابتعاد عنها فيمنح العقل مساحة أكبر للتركيز على تطوير المهارات، وإنجاز الأعمال، والاستمتاع بوقت أكثر هدوءًا.

واقرأ أيضًا:

الصحة النفسية

تقليل التوتر والقلق

التواجد المستمر في بيئة مليئة بالمشاحنات يحفز الجسم على إفراز هرمونات التوتر بصورة متكررة، وهو ما قد يؤثر في الصحة النفسية والجسدية، لذلك، يسهم اختيار الهدوء في تعزيز الشعور بالاستقرار وتقليل الضغوط اليومية.

الحفاظ على العلاقات

غالبًا ما تفرض الخلافات الاجتماعية على الأشخاص الانحياز إلى طرف دون آخر، وهو ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات، أما الحياد والابتعاد عن النزاعات فيساعدان على الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع.

تعزيز السمعة الشخصية والمهنية

الشخص الذي يبتعد عن إثارة المشكلات ويُعرف بالحكمة والاتزان يحظى بثقة من حوله، سواء في الحياة الاجتماعية أو بيئة العمل، وهي صفات قد تفتح أمامه فرصًا أفضل للنمو والتقدم.

زيادة التركيز والإنتاجية

الانشغال بأحاديث الآخرين وخلافاتهم يشتت الانتباه ويؤثر في القدرة على الإنجاز، وعندما يقل هذا التشتت، يصبح الذهن أكثر صفاءً، مما ينعكس إيجابًا على الأداء والإنتاجية.

الصحة النفسية لكبار السن

دعم الصحة النفسية

الابتعاد عن الأجواء المشحونة يساهم في خفض مستويات القلق وتحسين الحالة المزاجية، كما يعزز الشعور بالرضا الداخلي ويهيئ بيئة مناسبة لحياة أكثر هدوءًا واستقرارًا.

التفكير بعقلية الحلول

الابتعاد عن المشاحنات لا يعني تجاهل المشكلات، بل يمنح الإنسان فرصة للتعامل معها بعقلانية، والتركيز على إيجاد حلول عملية بدلاً من الانجراف وراء الانفعالات.

جذب الأشخاص الإيجابيين

الأشخاص الذين يفضلون الهدوء والابتعاد عن الخلافات غالبًا ما يحيطون أنفسهم بعلاقات صحية تقوم على الاحترام والدعم المتبادل، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.

تعزيز الثقة بالنفس

وضع حدود واضحة تمنع الآخرين من إدخال الشخص في صراعات لا تخصه يعزز الشعور بالسيطرة على الحياة، ويقوي الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرارات بثبات.

تعزيز الصحة النفسية للأطفال

أن تكون قدوة للآخرين

التعامل مع النزاعات بهدوء واتزان يقدم نموذجًا إيجابيًا للمحيطين، سواء داخل الأسرة أو في بيئة العمل، ويساعد على نشر ثقافة الحوار والاحترام بدلاً من الخلافات المستمرة.

الصحة النفسية الطاقة الذهنية القلق التوتر الحفاظ على العلاقات تعزيز السمعة الشخصية تعزيز السمعة الشخصية والمهنية زيادة التركيز والإنتاجية دعم الصحة النفسية جذب الأشخاص الإيجابيين تعزيز الثقة بالنفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

الزمالك

إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

الاهلي

الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

الذهب

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟

ترشيحاتنا

الكلية الحربية

من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد