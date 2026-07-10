قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: الربط مع برامج الحماية الاجتماعية لتسهيل تسجيل المستحقين في التأمين الصحي الشامل
تركيا تقرر بيع منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400" وروسيا ترفض التعليق
الكرملين: كييف لا تبدي استعدادا للتسوية السلمية.. وروسيا تواصل توسيع المنطقة الأمنية
الأزهر العالمي للفتوى: المراهنات على نتائج المباريات عين القمار المحرم
عيار 21 بـ 5850 جنيها.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب
الحذاء الذهبي يشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي كأس العالم 2026
في إحتفالات منتخب مصر.. مصطفي زيكو يرفع علم فلسطين
حسام حسن من العلمين: فرحة المصريين أكبر مكسب.. ويستحقون أكثر مما تحقق
وفاة والد إيمان سلامة
قوس من المياه يستقبل طائرة المنتخب لدى وصولها مطار العلمين تقديرًا لمشاركته المشرفة
وكالة الطاقة الدولية: التصعيد بين أمريكا وإيران يهدد فائض سوق النفط المتوقع لعام 2027
اليابان تستمر في دعم فنزويلا بعد الزلزال بإرسال مساعدات إنسانية وفرق طبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اضطراب نفسي جديد يهدد الصحة النفسية بسبب التعلق بالهاتف المحمول.. خبير يوضح

ارشيفيه
ارشيفيه
منار عبد العظيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من مخاطر الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الاعتماد المستمر على الشاشات أصبح يؤثر بشكل مباشر على التركيز وطريقة التفكير، كما يدفع كثيرين إلى عدم القدرة على الابتعاد عن الهاتف حتى لفترات قصيرة.

«النوموفوبيا».. الخوف من الابتعاد عن الهاتف

وأوضح هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اضطرابًا نفسيًا يُعرف باسم «النوموفوبيا»، ويعني الخوف الشديد من فقدان الهاتف المحمول أو الابتعاد عنه، لافتًا إلى أن البعض أصبح مرتبطًا به بشكل مبالغ فيه، ويحرص باستمرار على متابعة نسبة شحنه أو التأكد من وجوده بجواره.

الهروب الرقمي من ضغوط الحياة

وأشار استشاري الصحة النفسية إلى انتشار ظاهرة أخرى تُعرف بـ«الهروب الرقمي»، حيث يلجأ البعض إلى تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الفيديوهات القصيرة للهروب من ضغوط الحياة أو الشعور بالوحدة والملل، والبحث عن الدعم النفسي من خلال التفاعل والإعجابات والتعليقات.

وأضاف أن ما كان يُعد طبيعيًا في الماضي، وهو قضاء بعض الوقت دون استخدام الهاتف، أصبح أمرًا صعبًا لدى كثير من الأشخاص، الذين يلجأون إلى الشاشات بمجرد الشعور بأي وقت فراغ.

آثار سلبية على التركيز والتفكير

وأكد هندي أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية قد يؤدي إلى الإدمان الرقمي، والعزلة الاجتماعية، وضعف التركيز، وتراجع القدرة على التفكير واتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الهروب من الواقع عبر الإنترنت وبين ظهور سلوكيات خطيرة، مثل الإفراط في ألعاب الفيديو والمراهنات الإلكترونية، فضلًا عن ضعف القدرة على تنظيم المشاعر.

دراسة تكشف تأثير وجود الهاتف بجوار الشخص

وأوضح أن دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا عام 2026 أظهرت أن مجرد وجود الهاتف المحمول بجوار الشخص، حتى دون استخدامه، قد يؤثر على وظائف الدماغ والقدرات المعرفية، نتيجة انشغال العقل الدائم باحتمالية وصول إشعارات أو رسائل جديدة.

ودعا استشاري الصحة النفسية إلى تنظيم ساعات استخدام الهواتف الذكية، والحرص على تخصيص أوقات للابتعاد عن الشاشات، بما يسهم في تحسين الصحة النفسية واستعادة التركيز والحد من آثار الإدمان الرقمي.

وليد هندي استخدام الهواتف الذكية النوموفوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

ياسين بونو

ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

ترشيحاتنا

منشآت عسكرية

روسيا: 7 ضربات تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية خلال أسبوع وإسقاط نحو 5 آلاف مسيرة

مفتي القدس

اعتقال خطيب مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين

رئيس وزراء إسبانيا

رئيس وزراء إسبانيا: تم حشد جميع الموارد المادية والبشرية لإخماد حريق الغابات

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد