اتحاد الكرة يشكر الجماهير على دعمها المتواصل للمنتخب الوطني

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة شكر وتقدير إلى الجماهير المصرية، بعد الدعم الكبير الذي قدمته للمنتخب الوطني خلال مشاركاته الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الالتفاف الجماهيري يمثل أحد أهم عوامل تحفيز اللاعبين ومساندتهم .

ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك منشورا كالاتي: وراء كل خطوة للأمام... جمهور لا يعرف إلا الدعم ،شكرًا لكم .





ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، منذ قليل، إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركتها التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم.

وشهد محيط مطار العلمين توافدًا كبيرًا من الجماهير المصرية، التي حرصت على استقبال اللاعبين والجهاز الفني، احتفالًا بما قدمه المنتخب من مستويات مميزة خلال مشواره في البطولة، في إنجاز يُعد الأبرز في تاريخ الكرة المصرية على صعيد كأس العالم.

ورفعت الجماهير الأعلام ورددت الهتافات لدعم لاعبي المنتخب، تعبيرًا عن فخرها بالأداء القوي والنتائج التاريخية التي حققها الفريق، وسط أجواء احتفالية عكست حجم التقدير الشعبي لما أنجزه الفراعنة في المونديال.