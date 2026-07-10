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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أهم شيء فرحة المصريين.. حسام حسن يوجه رسالة للمشجعين

الكابتن حسام حسن
الكابتن حسام حسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجه الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة للجمهور، قائلا:" احنا مطلوب مننا إسعاد المصريين والمواطنين في الوطن العربي، وكنا نتمنى أن نقدم أفضل مما تم".

وأضاف خلال تصريحات عبر إكسترا نيوز، :" بقول للجميع أن منتخب مصر يظهر بأفضل شئ، وأن أهم شيء فرحة المصريين، وأن لاعبو المنتخب كانوا على قدر المسؤولية".

وقال الناقد الرياضي أيمن بدرة، إن منتخب مصر صنع حالة مميزة خلال مشاركته في كأس العالم، مؤكدًا أن هذه المشاركة عززت مكانة مصر ومحبتها في قلوب الملايين، ليس من المصريين والعرب فقط، وإنما أيضًا لدى الجماهير الأجنبية، مشيرًا إلى أن المنتخب قدم نموذجًا مختلفًا في البطولة.

وأوضح في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رحلة المنتخب والتحديات التي واجهها، خاصة في مباراة الأرجنتين، جعلته محل ثقة وتقدير وتعاطف من جماهير كرة القدم حول العالم، لافتًا إلى أن المنتخب جاء ليجتهد ويقدم كرة قدم نظيفة، ولم يلجأ إلى التلاعب كما فعل آخرون، على حد تعبيره.

وأضاف أن منتخب مصر طبق مبادئ اللعب النظيف التي يعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرًا أن ما حدث في مواجهة الأرجنتين كشف العديد من الجوانب السلبية في إدارة الكرة العالمية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من خبراء كرة القدم أكدوا أن المنتخب المصري تعرض للسرقة في تلك المباراة.

وأشار إلى أن ما أثير عقب المباراة دفع كثيرين إلى التساؤل حول نزاهة نتائج المباريات، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالب بالوقوف أمام هذه القضايا، في ظل تزايد الحديث عن توجيه نتائج بعض المباريات، وهو ما يثير تساؤلات الجماهير بشأن جدوى حضور المباريات ومتابعتها إذا كانت النتائج خاضعة لعوامل أخرى.

وأكد على أن المنتخب لعب بشرف واجتهاد وعزيمة، مشيدًا بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي بنى الفريق على التنظيم الدفاعي والتحول السريع وشخصية اللاعبين، كما أثنى على الدور القيادي الذي قدمه محمد صلاح مع المنتخب خلال البطولة.
 

حسام حسن منتخب مصر المصريين

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