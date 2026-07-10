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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: حسام حسن يرفض الهزيمة ولديه القدرة على تحفيز لاعبي منتخب مصر للانتصار

حسام حسن
حسام حسن
البهى عمرو
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال أمير نبيل ناقد رياضي، إنّه شعر بتفاؤل كبير منذ اليوم الأول لتعيين الجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى معرفته بهذا الجهاز منذ سنوات طويلة، سواء خلال مسيرته التدريبية أو فترة لعب التوأم حسن.


وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السمة الأساسية لهذا الجهاز تتمثل في السعي الدائم لتحقيق الانتصارات ورفض الهزيمة، إلى جانب قدرته على تحفيز اللاعبين وجعلهم يخوضون أصعب المباريات بثقة ودون التأثر بالضغوط. 


وأوضح أمير مضهج أن هذه الشخصية انعكست على أداء المنتخب، الذي بات يمتلك هوية فنية واضحة، ولم يعد يعتمد على الحماس فقط، بل قدم كرة هجومية حديثة، وخلق العديد من الفرص التهديفية في دور المجموعات والأدوار الإقصائية.


وأكد، أن المنتخب أظهر مرونة تكتيكية عالية تتغير وفقًا لطبيعة المنافس والإمكانات المتاحة، وهو ما مكنه من مجاراة منتخبات كبيرة مثل الأرجنتين وبلجيكا.


وأشار أمير إلى أن الجهاز الفني امتلك رؤية واضحة منذ بداية مهمته في اختيار العناصر وتوظيفها بالشكل الأمثل.


ولفت، إلى التطور الملحوظ في مستوى عدد من اللاعبين تحت قيادته، مؤكدًا نجاح الرهان على عناصر لم تكن ضمن الحسابات سابقًا، ومن بينهم مصطفى زيكو الذي سجل هدفين، إضافة إلى هدف آخر أُلغي أمام الأرجنتين، معتبرًا أن ذلك يعكس نجاح الجهاز الفني في استثمار قدرات لاعبيه.
 

حسام حسن منتخب مصر القاهرة الإخبارية

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