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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أول عقد للمكافحة بأجر دعمًا لمنظومة الصحة الوقائية بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي
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أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تفعيل أول عقد للمكافحة بأجر، في خطوة تُعد انطلاقة مهمة نحو استدامة هذا النوع من الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منه بما يدعم جهود مكافحة الحشرات والقوارض، ويسهم في توفير بيئة صحية آمنة داخل المؤسسات المختلفة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهمية أعمال المكافحة كأحد المحاور الأساسية الداعمة للإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى، فضلًا عن كونها من المتطلبات المهمة ضمن اشتراطات ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية، بما يعزز من جاهزية المنشآت الصحية ويدعم جودة الخدمات المقدمة بها.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بدمياط مواصلة جهودها لتطوير خدمات المكافحة بأجر والتوسع في تقديمها بكفاءة عالية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز منظومة الصحة الوقائية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتوفير بيئة صحية آمنة، تحقيقًا لأعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار تواصل الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بدمياط جهودها لدعم منظومة العمل الوقائي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة

دمياط محافظ دمياط صحه دمياط محمد عبد الخالق

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