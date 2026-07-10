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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: لن أتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل

عون
عون
محمود نوفل
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أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل، لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل اكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدءا من العام 1949.

وقال عون في بيان له:  أؤكد لكم انني لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، مع إصراري على ان تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه، وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها.

وأضاف : اتخذت خيارا صعباً، والطريق  ليس معبدا، بسبب موازين القوى، والحسابات الإسرائيلية، والوضع الإيراني – الأمريكي، وغيرها من التعقيدات، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها، ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها.

وزاد: صيغة الاطار ستعيد الى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية، في حال التزام اسرائيل ببنودها  ونجاح تنفيذها.

وأردف:  لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية، وخصوصاً في ظل الزخم الأمريكي الحالي في الاهتمام بلبنان وقدرة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لتذليل العراقيل التي تضعها. 


وختم : الأمور في طور الحلحلة تباعاً، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار، تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران.

لبنان اسرائيل عون إيران أمريكا

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