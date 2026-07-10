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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب رئيس حزب المؤتمر: أبطال المنتخب رفعوا اسم مصر عاليا واستحقوا احتفاء الجماهير

رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر
رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الاستقبال الشعبي الحاشد الذي حظيت به بعثة المنتخب المصري في مدينة العلمين الجديدة لم يكن مجرد احتفال بإنجاز رياضي، بل كان تعبيرا صادقا عن اعتزاز المصريين بأبطال نجحوا في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدا أن مشهد الجماهير التي احتشدت لتحية المنتخب جسد حالة من الفخر والالتفاف الوطني خلف من رفعوا اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأضاف فرحات أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب يؤكد أن الرياضة المصرية تمتلك من الطاقات والإمكانات ما يؤهلها لمنافسة كبار العالم، عندما تتوافر الإدارة الواعية والتخطيط السليم والدعم المستمر، مشيرا إلى أن الروح القتالية والانضباط والإصرار التي تحلى بها اللاعبون كانت وراء هذا النجاح، وجعلت المنتخب محل تقدير وإشادة داخل مصر وخارجها.

وأشاد فرحات بالتنظيم المتميز للاحتفالات في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن المدينة أصبحت واجهة حضارية تعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور في البنية التحتية والقدرة على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى وفق أعلى المستويات، بما يعزز صورة مصر الحديثة أمام العالم.

الإنجاز سيظل صفحة مضيئة في سجل الرياضة المصرية

وأكد فرحات أن هذا الإنجاز سيظل صفحة مضيئة في سجل الرياضة المصرية، بعدما نجح أبطال المنتخب في إسعاد ملايين المصريين وكتابة تاريخ جديد بأدائهم المشرف وإصرارهم على رفع اسم مصر عاليا، مؤكدا أن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عزيمة وإخلاص وروح جماعية استثنائية تستحق كل التقدير والاحتفاء.

اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر العلوم السياسية المنتخب المصري بعثة المنتخب المصري

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