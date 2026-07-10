جامعة المنيا تعلن بدء تطبيق منظومة الأداء المؤسسي الأيزو بعدد من الإدارات

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بدء تطبيق منظومة إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بعدد من الإدارات بالجامعة كمرحلة أولى، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة العمل الإداري، وتزامنًا مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، بما يعكس توجهها نحو ترسيخ مفاهيم الجودة والحوكمة.



وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق منظومة الأيزو يُمثل نقلة في مسيرة التطوير الإداري بالجامعة، وليس مجرد الحصول على شهادة اعتماد دولية، وإنما يُجسد تحولًا مؤسسيًا متكاملًا يقوم على توحيد الإجراءات، ووضوح المسؤوليات، وإدارة المخاطر، وقياس الأداء وفق مؤشرات دقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وسرعة إنجاز الأعمال، وتعزيز رضا المستفيدين، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي.



وأضاف أن الجامعة تستهدف من خلال تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بناء منظومة إدارية أكثر كفاءة ومرونة، تعتمد على التخطيط العلمي والتحسين المستمر، وتُعزز التكامل بين الإدارات، والاستغلال الأمثل للموارد، بما يدعم قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي، ويُهيئ مختلف قطاعاتها للحصول على الاعتمادات المؤسسية.

وشدد رئيس الجامعة على أن نجاح المنظومة يرتكز بالدرجة الأولى على وعي جميع العاملين وإيمانهم بأن الجودة مسؤولية مشتركة، موضحًا أن المرحلة الأولى من التطبيق تشمل الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، والإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، ومركز تكنولوجيا المعلومات، على أن يتم التوسع تدريجيًا لتشمل المنظومة جميع الإدارات والقطاعات.

وفي إطار تنفيذ الخطة، تم تشكيل وحدة الأيزو بالجامعة برئاسة رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد شوقي ، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، لتتولى الإشراف على تنفيذ المنظومة، ومتابعة تطبيق متطلبات المواصفة، وتقديم الدعم الفني للإدارات المستهدفة وفق خطة زمنية متكاملة.

وأوضح الدكتور شوقي أن أعمال المرحلة الأولى تشمل شرح متطلبات وبنود مواصفة ISO 9001:2015، وتحديد المهام والمسؤوليات، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لإعداد الإجراءات التشغيلية، والنماذج، والسجلات، بقيادة الدكتور هيثم عبد المجيد المدير التنفيذي لوحدة الأيزو، وبمشاركة الدكتورة أمل أبو زيد، والدكتور علاء حامد، اللذين قدما الدعم الفني والمساندة الفنية للإدارات المستهدفة خلال التطبيق العملي، بما يضمن التنفيذ الصحيح لمتطلبات المواصفة.