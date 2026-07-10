جامعة المنيا.. افتتاح السكن الفندقي للأطباء بالمدينة الطبية بطاقة 84 سرير

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا السكن الفندقي الجديد للأطباء المقيمين وأطباء النوبتجيات بالمجمع الطبي الجامعي، والذي تم تجهيزه لأول مرة وفق مستوى فندقي متميز، بما يوفر إقامة لائقة تضمن الراحة والاستقرار للأطقم الطبية خلال فترات عملهم المتواصلة، ويساعدهم على أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية بأعلى درجات الكفاءة.

رافق رئيس جامعة المنيا، الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمد فتحي عبد الرحمن، مدير مستشفى طب وجراحات الأطفال، والدكتورة بسمة عبد المعز، رئيس قسم طب الأطفال.



وأكد رئيس جامعة المنيا أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر على تحديث الأجهزة الطبية أو إنشاء المباني الجديدة، وإنما يبدأ بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تضمن للطبيب سبل الراحة والدعم، بما يمكنه من التركيز الكامل في أداء واجبه تجاه المرضى، خاصة في ظل طبيعة العمل الشاقة بالمستشفيات الجامعية التي تعمل على مدار الساعة.

وتفقد رئيس الجامعة مختلف مكونات السكن، والذي يقع بمستشفى استقبال ورعايات الأطفال بالمجمع الطبي داخل الحرم الجامعي، ويتكون من دورين بطاقة استيعابية تبلغ 84 سريرًا، ويضم غرفًا مكيفة بالكامل تم تجهيزها وتأثيثها وفق مستوى فندقي راقٍ، مع توفير جميع التجهيزات اللازمة التي تضمن إقامة مريحة للأطباء خلال فترات المناوبات والعمل المستمر.