نائب محافظ الإسكندرية: تعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات

أكدت نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة أميرة يسن، عمق العلاقات التاريخية والصداقة الممتدة بين مصر وفرنسا، والإشادة بالتعاون الاستراتيجي المثمر بين البلدين.

فرنسا تحتفل بعيدها الوطني بالإسكندرية

جاء ذلك خلال مشاركة "يسن" نيابة عن المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، في احتفالية العيد الوطني الفرنسي التي نظمتها القنصلية العامة لفرنسا بالإسكندرية، وذلك تلبيةً للدعوة الكريمة من لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية.

ونقلت “يسن” تحيات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مؤكدةً اعتزاز المحافظة بعلاقات التعاون المتميزة مع الجانب الفرنسي، وحرصها على استمرار الشراكة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مكانة الإسكندرية كمدينة متوسطية منفتحة على مختلف الثقافات.

وشددت نائب المحافظ على أهمية دعم الفرنكوفونية بالإسكندرية، وتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بما يسهم في توطيد أواصر الصداقة والتفاهم بين الشعبين الصديقين.

شهدت الاحتفالية حضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من القناصل العامين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع السكندري، والشخصيات العامة.