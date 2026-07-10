الاتحاد الفلسطيني يشكر قطر ومصر وليبيا على دعم اللاعب الفلسطيني ويدعو الاتحادات العربية للاقتداء بها

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن تقديره للدول والاتحادات العربية التي اتخذت قرارات داعمة للاعب الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز فرص احترافه وتطوير كرة القدم الفلسطينية.

ووجه الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الشكر إلى وزير الرياضة والشباب القطري، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، جاسم بن راشد البوعينين، بعد قرار السماح لأندية دوري الدرجة الأولى القطري بتسجيل لاعب واحد من المنتخب الفلسطيني كلاعب محترف.

وأكد الاتحاد الفلسطيني أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين فلسطين وقطر، وتؤكد استمرار الدعم القطري للرياضة الفلسطينية، من خلال توفير فرص احتراف تسهم في تطوير المستوى الفني للاعبين الفلسطينيين.

كما ثمن الاتحاد الفلسطيني موقف الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يعامل اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في المسابقات المصرية، إلى جانب الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي سبق أن اتخذ قرارًا بمعاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي، قبل السماح بتسجيله كلاعب محترف خلال الموسم الماضي.

ودعا الاتحاد الفلسطيني بقية الاتحادات العربية إلى اتخاذ خطوات مماثلة، لما لها من دور في توسيع فرص احتراف اللاعبين الفلسطينيين، بما ينعكس إيجابًا على تطور الكرة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات جاءت دعمًا للمنتخبات الوطنية الفلسطينية في ظل التوقف القسري للنشاط الرياضي على مدار ثلاثة مواسم، نتيجة الحرب وتداعياتها، مؤكدًا أن الكرة الفلسطينية تستعد لاستئناف نشاطها مع انطلاق الموسم الجديد مطلع شهر سبتمبر المقبل.