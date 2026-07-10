بعد ساعات من التداول.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

تراجع سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الجمعة 10-7-2026 في محلات الصاغة.

سعر الذهب يتراجع

فقد سعر الذهب مساء مقدار 10 جنيهات جديدة على مستوى الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في اخر تحديث له اليوم 5825 جنيها للشراء.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6657 جنيها للشراء و6600 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6102 جنيه للشراء و6050 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5825 جنيها للشراء و5775 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا إلى 4992 جنيها للشراء و4950 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 46.6 ألف جنيه للشراء و46.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4102 دولار للشراء.