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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفلبين: الإعصار "بافي" يحافظ على قوته.. والسلطات تحذر السكان في شمال لوزون

الفلبين: الإعصار "بافي" يحافظ على قوته.. والسلطات تحذر السكان في شمال لوزون
الفلبين: الإعصار "بافي" يحافظ على قوته.. والسلطات تحذر السكان في شمال لوزون
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية، اليوم الجمعة، أن إعصار "بافي" لا يزال حافظ على قوته أثناء تحركه فوق بحر الفلبين باتجاه الشمال والشمال الغربي، فيما لا يزال تحذير الرياح المدارية من المستوى الثاني ساريًا في أجزاء من شمال جزيرة لوزون.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن مركز الإعصار كان يقع على بعد نحو 525 كيلومترًا شرق شمال شرقي جزيرة إيتبايات التابعة لإقليم باتانيس.

وأضافت أن الإعصار يصاحبه رياح مستدامة تبلغ سرعتها 140 كيلومترًا في الساعة قرب مركزه، مع هبات تصل إلى 170 كيلومترًا في الساعة، بينما يتحرك باتجاه الشمال والشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترًا في الساعة.. ولا يزال تحذير الرياح المدارية من المستوى الأول ساريًا في بقية جزر بابويان وبقية مناطق إقليم كاجايان، إلى جانب إيزابيلا وأباياو.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الإعصار، إلى جانب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي عززها، سيتسبب في هبات رياح قوية إلى شديدة قد تصل إلى مستوى العواصف في معظم أنحاء الفلبين اليوم الجمعة وغدًا السبت، خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات الأكثر تعرضًا للرياح.

وتابعت أنه من المتوقع استمرار الأجواء العاصفة يوم الأحد، لتشمل معظم مناطق لوزون وفيساياس، إضافة إلى مقاطعات زامبوانجا ديل نورتي وميساميس أوكسيدنتال ولاناو ديل نورتي وكاميجين ودافاو أورينتال.

وفيما يتعلق بالأمطار، أكدت الهيئة أن إعصار "بافي" والرياح الموسمية الجنوبية الغربية سيواصلان التسبب في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد، مشيرة إلى أن إقليم باتانيس قد يشهد كميات أمطار تتراوح بين 50 و100 مليمتر حتى بعد ظهر غدا السبت 11 يوليو.

هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية إعصار بافي بحر الفلبين باتجاه الشمال تحذير الرياح المدارية شمال جزيرة لوزون

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