مصر للطيران تحتفي بالفراعنة خلال رحلة العودة من أمريكا

احتفلت شركة مصر للطيران ببعثة منتخب مصر خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب المشاركة التاريخية للفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، بتقديم "تورتة" خاصة على متن الطائرة، في أجواء سادتها الفرحة والفخر بما حققه المنتخب.

وشهد الاحتفال حضور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، وعدد من أعضاء البعثة، قبل وصول الطائرة إلى الأراضي المصرية.

وجاءت هذه اللفتة تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر، بعدما بلغ دور الـ16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وقدم مستويات مميزة نالت إشادة واسعة خلال البطولة.

كانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، حيث وصلت طائرة المنتخب إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في المونديال.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي تحقق بالوصول إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وودع منتخب مصر منافسات البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، ليختتم الفراعنة مشوارًا تاريخيًا في النسخة الأولى من كأس العالم التي أقيمت بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.