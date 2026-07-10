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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقعات بعقد جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا الأسبوع المقبل

امريكا وايران
امريكا وايران
القسم الخارجي
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كشفت مصادر مطلعة لموقع “أكسيوس” الأمريكي، عن توقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا خلال الأسبوع المقبل، في خطوة قد تمثل استئنافًا للمسار الدبلوماسي بين الجانبين بعد فترة من التوتر والتصعيد بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. 

وتأتي هذه الأنباء، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإعادة قنوات التواصل بين واشنطن وطهران، وسط مساعٍ لخفض التوتر في المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن المشاورات المرتقبة تهدف إلى بحث عدد من القضايا الخلافية، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني، وآليات الحد من التصعيد، إضافة إلى ملفات أمنية وإقليمية ذات اهتمام مشترك. 

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانبين بشأن موعد انعقاد الجولة أو مستوى الوفود المشاركة فيها، الأمر الذي يبقي المعلومات في إطار التوقعات التي نقلها الموقع الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر شهدت تراجعًا في وتيرة الاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين واشنطن وطهران، على خلفية تصاعد الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم والعقوبات الأمريكية، فضلاً عن التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط. 

وينسجم اختيار سويسرا لاستضافة الجولة المحتملة، مع الدور الذي تؤديه برن منذ عقود في تسهيل الاتصالات بين البلدين، في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتؤكد الولايات المتحدة باستمرار أن الحل الدبلوماسي يظل الخيار المفضل لمعالجة الملف النووي الإيراني، مع التشديد على ضرورة التزام طهران بتعهداتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. 

وفي المقابل، تطالب إيران برفع العقوبات المفروضة عليها، وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، فيما تشدد على أن أي تفاهم جديد يجب أن يتضمن ضمانات تحول دون انسحاب واشنطن من الاتفاقات المستقبلية.

استئناف المفاوضات، إذا تأكد انعقادها، قد يسهم في تخفيف حدة التوتر بين الجانبين، لكنه لا يعني بالضرورة تحقيق اختراق سريع في الملفات العالقة، نظرًا لتعقيد القضايا المطروحة وتباعد مواقف الطرفين بشأن عدد من البنود الأساسية. كما أن نجاح أي جولة تفاوضية سيظل مرتبطًا بمدى استعداد الجانبين لتقديم تنازلات متبادلة، إلى جانب الدعم الذي قد تحظى به الجهود الدبلوماسية من الأطراف الدولية المعنية بالملف النووي الإيراني.

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