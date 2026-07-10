حسام موافي: جماهير مباراة مصر جسدت حب الوطن

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مباراة منتخب مصر الأخيرة لم تكن مجرد مواجهة كروية، بل كشفت حجم الانتماء والحب الذي يكنّه المصريون لوطنهم، مشيرًا إلى أن المشهد الجماهيري عقب المباراة كان أكثر ما لفت انتباهه.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إنه تابع المباراة عبر شاشة عرض كبيرة داخل نادي الصيد، حيث تجمع آلاف المشجعين لمؤازرة المنتخب، موضحًا أن نحو 3 آلاف شخص كانوا يشاهدون اللقاء، وأن عددًا كبيرًا منهم ذرف الدموع عقب صافرة النهاية.

وأضاف أن كرة القدم في النهاية تقوم على الفوز والخسارة، إلا أن أكثر ما أثار إعجابه هو التفاف الجماهير حول اسم مصر فقط، دون رفع أي شعارات أخرى، معتبرًا أن هذا المشهد يعكس صدق الانتماء والولاء للوطن.

وأشار إلى أن حب الوطن من أسمى القيم، مستشهدًا بالأغاني الوطنية التي رسخت هذا المعنى عبر الأجيال، مؤكدًا أن ما شاهده خلال المباراة جسّد ارتباط المصريين بوطنهم واعتزازهم به.