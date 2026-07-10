نجم الأهلى يطرق أبواب أوروبا.. أندية إنجليزية وإسكتلندية تستهدف ضم الجوكر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي سلتيك الإسكتلندي بالتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تألقه اللافت مع القلعة الحمراء والمنتخب الوطني.

وذكر موقع TEAMtalk أن إدارة سلتيك تكثف مفاوضاتها لحسم الصفقة، مشيرًا إلى أن النادي الإسكتلندي أُبلغ بضرورة دفع 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل إتمام التعاقد مع اللاعب.

وأضاف التقرير أن سلتيك ليس النادي الوحيد المهتم بضم إمام عاشور، حيث تتابع أندية وست هام يونايتد، وبرايتون، وديربي كاونتي موقف اللاعب، تمهيدًا للتحرك لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

يأتي اهتمام الأندية الإنجليزية والإسكتلندية بإمام عاشور بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، والتي ساهم خلالها في وصول الفراعنة إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهم.

كانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري ورسمي كبير، عقب انتهاء المشاركة التاريخية في المونديال، حيث وصلت طائرة المنتخب إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في كأس العالم 2026.

وودع منتخب مصر منافسات البطولة من دور الـ16 عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، بعدما قدم عروضًا قوية نالت إشادة واسعة، ليحقق أفضل مشاركة في تاريخ الكرة المصرية بالمونديال.