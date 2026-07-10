روسيا تتقدم على الولايات المتحدة وتصبح ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا في يونيو

أظهرت بيانات أولية لشركة الطاقة الإسبانية Enagas أن روسيا تجاوزت الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي؛ لتصبح ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا بعد الجزائر، في ظل ارتفاع ملحوظ في صادراتها إلى السوق الإسبانية.

وأوضحت البيانات أن روسيا صدّرت إلى إسبانيا نحو 5473 جيجاواط/ساعة من الغاز الطبيعي المسال خلال يونيو، بما يمثل 21.1% من إجمالي الإمدادات، مسجلة زيادة بنحو 67.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، عندما بلغت صادراتها 3268 جيجاواط/ساعة. وفق قناة "روسيا اليوم".

وحافظت الجزائر على صدارة موردي الغاز إلى إسبانيا خلال يونيو بإمدادات بلغت 10,460 جيجاواط/ساعة، تمثل 40.3% من الإجمالي، فيما تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الثالث بحصة 12% بعد انخفاض صادراتها بنحو 24% على أساس سنوي، تلتها نيجيريا بحصة 11.7%.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، واصلت الجزائر تصدرها قائمة موردي الغاز إلى إسبانيا بحصة 33.9%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 29.4%، بينما جاءت روسيا في المركز الثالث بحصة 19.7%.

يأتي ذلك في وقت أقر فيه الاتحاد الأوروبي خطة ملزمة للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي، تنص على وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل بحلول نهاية عام 2026، على أن يشمل الحظر واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية عام 2027.