سعر الذهب اليوم 9 يوليو 2026.. عيار 21 يرتفع والذهب العالمي يقفز

واصل سعر الذهب مساء اليوم الخميس 9 يوليو 2026 جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، بعد تسجيل المعدن الأصفر ارتفاعًا جديدًا في الأسواق المحلية، بالتزامن مع صعود ملحوظ في البورصات العالمية، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسعار وتأثيراتها على السوق المصرية، خاصة مع استمرار ارتباط أسعار الذهب المحلية بحركة سعر الأوقية عالميًا، إلى جانب التغيرات التي يشهدها سعر صرف الدولار.

ويترقب الراغبون في شراء الذهب أو الاستثمار فيه التحديثات اليومية للأسعار، في ظل استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق، حيث تختلف الأسعار وفقًا لتحركات السوق العالمية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب داخل محلات الصاغة.

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سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس 9 يوليو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة داخل محلات الصاغة، دون إضافة قيمة المصنعية أو الدمغة.

وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6685 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5850 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5014 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 46800 جنيه دون احتساب المصنعية.

وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية من محل إلى آخر، وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة والضريبة، والتي يتم تحديدها بحسب نوع القطعة الذهبية ومكان البيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يواصل سعر الذهب عيار 21 تصدر اهتمامات المواطنين، باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المصرية، حيث سجل خلال تعاملات اليوم 5850 جنيهًا للجرام.

ويحظى عيار 21 بإقبال كبير من المشترين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية، نظرًا لما يتميز به من توازن بين السعر ونسبة نقاء الذهب.

كما يواصل هذا العيار التأثر بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، وهو ما يؤدي إلى استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة الحالية.

ارتفاع جديد في سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس، بعدما عززت العقود الفورية مكاسبها، لترتفع الأوقية بنحو 46.25 دولارًا، بنسبة زيادة بلغت 1.13%، مسجلة 4123.77 دولارًا، بحسب بيانات منصة Investing.

كما تحرك سعر الأوقية خلال جلسة التداول بين 4054.37 دولارًا كأدنى مستوى، و4135.69 دولارًا كأعلى مستوى، في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية وترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع متابعة الأسواق العالمية للمتغيرات الاقتصادية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار المعادن النفيسة.

أداء الذهب خلال الفترات الماضية

تعكس مؤشرات الأداء استمرار قوة الذهب على المدى الطويل، رغم التراجعات التي سجلها خلال بعض الفترات السابقة، حيث حافظ المعدن الأصفر على نمو سنوي بلغ 24.41%.

وفي المقابل، سجل الذهب تراجعًا بنسبة 8.60% خلال الأشهر الستة الماضية، كما انخفض بنسبة 13.50% خلال آخر ثلاثة أشهر.

وأظهرت البيانات أيضًا تراجعًا شهريًا بنسبة 3.32%، بينما استقر الأداء الأسبوعي على انخفاض طفيف بلغ 0.04%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على أسواق الذهب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، في ظل تغير توقعات المستثمرين واتجاهات الأسواق المالية.

ما العوامل المؤثرة في سعر الذهب؟

يتأثر سعر الذهب بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها حركة سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب معدلات التضخم والسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى.

كما تؤثر التوترات الجيوسياسية والمتغيرات الاقتصادية العالمية على توجهات المستثمرين نحو الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة الأسعار داخل الأسواق المحلية.

وتظل العلاقة بين السوق المحلية والأسواق العالمية عاملًا رئيسيًا في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، حيث تتغير الأسعار بصورة مستمرة وفقًا لتطورات الأسواق العالمية.

متابعة أسعار الذهب أولًا بأول

يحرص المواطنون على متابعة أسعار الذهب بصورة يومية، سواء بهدف الاستثمار أو الادخار أو شراء المشغولات الذهبية، في ظل التحركات المستمرة التي يشهدها المعدن الأصفر.

وينصح المتخصصون بمتابعة تحديثات الأسعار بشكل مستمر، خاصة مع سرعة تغير أسعار الذهب محليًا وعالميًا، بما يساعد الراغبين في الشراء أو البيع على اتخاذ قراراتهم وفق أحدث الأسعار المتاحة، مع مراعاة أن الأسعار المعلنة للجرامات لا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، والتي تختلف من محل صاغة إلى آخر.