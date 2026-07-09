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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدء عرض الموسم الثاني من The Agency لأمير المصري

النجم أمير المصري
النجم أمير المصري
أوركيد سامي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انطلق عرض الموسم الثاني من المسلسل العالمي The Agency، الذي يشارك في بطولته النجم المصري أمير المصري، مجسدًا شخصية سعيد، وهو ضابط مخابرات إماراتي، إلى جانب نخبة من النجوم العالميين، أبرزهم مايكل فاسبندر، جودي تيرنر سميث، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورا لايتفوت ليون، وريتشارد جير.

وفي سياق آخر، يواصل أمير المصري تألقه العالمي من خلال مشاركته في مسلسل درامي مستوحى من رواية Metropolis ضمن سلسلة روايات Berlin Noir للكاتب فيليب كير، والتي تُعد من أشهر سلاسل الروايات البوليسية.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أمير المصري، النجم الحائز على جائزة الأوسكار كولين فيرث، وستيفن كامبل مور، وأليكس نوفاك، وجاكوب مكارثي، وأماندا لورانس.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة نشأة المحقق الشهير بيرني جونتر عام 1928، إذ تتم ترقية الشرطي الشاب إلى وحدة جرائم القتل في برلين، ليتولى التحقيق في سلسلة جرائم غامضة يُشتبه في ارتباطها بقاتل متسلسل.

كما يواصل أمير المصري حاليًا تصوير مسلسل السفاح، الذي يشاركه بطولته ياسمينا العبد، وهو من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج هادي الباجوري.

وعلى صعيد السينما، يُعرض حاليًا فيلم القصص، الذي يضم نخبة من النجوم، من بينهم نيللي كريم، فاليري باشنر، أحمد كمال، صبري فواز، عمرو عابد، شريف الدسوقي، أحمد الأزعر، وخالد منصور، وهو من إخراج أبو بكر شوقي.

وحقق الفيلم نجاحًا لافتًا، بعدما فاز بجائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم في الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج السينمائي، كما شارك في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، من بينها مهرجان البحر الأحمر ومهرجان تالين "الليالي السوداء".

ويواصل أمير المصري حضوره العالمي أيضًا من خلال فيلم Giant، الذي يجسد فيه شخصية الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حامد، مستعرضًا رحلته من شوارع شيفيلد إلى منصات التتويج العالمية، ويشارك في بطولة الفيلم بيرس بروسنان.

كما شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي، حيث نُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero وGiant بالكامل قبل انطلاق فعاليات المهرجان.

وحصد فيلم 100 Nights of Hero إشادات نقدية واسعة خلال عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي، وهو عمل مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، ويشارك في بطولته إيما كورين، ومايكا مونرو، ونيك جاليتزين، وريتشارد جرانت، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية جيروم في قصة تدور داخل قلعة نائية في إطار خيالي رومانسي.

وكان أمير المصري قد نال أيضًا إشادات نقدية عن أدائه في فيلم In Camera، الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وشارك كذلك في مهرجاني كارلوفي فاري ولندن السينمائيين، محققًا ردود فعل إيجابية من النقاد والجمهور.

النجم أمير المصري اخبار الفن نجوم الفن

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