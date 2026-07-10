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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بمساحة 300 متر مربع.. السيطرة على حريق بمخزن للخردة في باب الشعرية

حريق
حريق
رامي المهدي
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن خردة بمنطقة باب الشعرية، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم باب الشعرية، وعلى الفور وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مخزن خردة يقع بالطابق الأرضي، وتبلغ مساحته الإجمالية 300 متر مربع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

حريق مدير أمن القاهرة اخبار الحوادث

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