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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس الأهلية: فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للعام الجامعي الجديد

جامعة عين شمس الأهلية
جامعة عين شمس الأهلية
حسام الفقي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية (NASU) فتح باب التقدم للطلاب الوافدين (غير المصريين) للالتحاق ببرامجها الأكاديمية للعام الجامعي الجديد، وذلك من خلال المنصة الرسمية للإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار حرص الجامعة على استقطاب الطلاب من مختلف دول العالم وتوفير تجربة تعليمية متميزة وفق أحدث المعايير الدولية.

وتواصل جامعة عين شمس الأهلية ترسيخ مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة، مستندة إلى الإرث الأكاديمي العريق لجامعة عين شمس، مع تطبيق أحدث النظم التعليمية التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمستقبل.

وتتميز الجامعة ببيئة أكاديمية متطورة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، حيث يحتضن مجتمعها الأكاديمي عددا من العلماء المصنفين ضمن أفضل 2% من علماء العالم وفقًا لتصنيف جامعة ستانفورد العالمية، بما يعكس جودة العملية التعليمية والبحثية التي تقدمها الجامعة.

ويشمل التقديم للطلاب الوافدين، الالتحاق بالكليات التالية:

- كلية الطب.
- كلية الهندسة.
- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
- كلية الأعمال.

ودعت الجامعة، الطلاب الراغبين في الالتحاق؛ إلى التقديم من خلال المنصة الرسمية للإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، عبر الرابط التالي:
https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

كما خصصت جامعة عين شمس الأهلية بريدا إلكترونيا للرد على استفسارات الطلاب الوافدين وتقديم الدعم الفني اللازم خلال مراحل التقديم، وهو :
[email protected] 

وأشارت إلى أنه للحصول على أي معلومات حول “البرامج الأكاديمية” و"شروط الالتحاق"، يمكن زيارة الموقع الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية:

https://nasu.edu.eg

جامعة عين شمس الأهلية جامعة عين شمس NASU وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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