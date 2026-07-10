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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يشارك بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية

الصحفي للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية وتدشين جامعة كيان بالقوات المسلحة
الصحفي للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية وتدشين جامعة كيان بالقوات المسلحة
حسام الفقي
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شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي شهده الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية والمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية، إلى جانب الإعلان عن قبول الدفعة الأولى بجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية، دفعة أكتوبر 2026.

وحضر المؤتمر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والإعلاميين وطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق بما تشهده منظومة التعليم بالقوات المسلحة من تطور نوعي، مؤكدًا أن تدشين جامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم العالي في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية حديثة تجمع بين الانضباط، والتميز الأكاديمي، والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن ما تضمه جامعة كيان من كليات وبرامج حديثة في الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، يعزز جهود الدولة في إعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية، وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة ترحب بالتعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية الوطنية الجادة، بما يسهم في تبادل الخبرات، ودعم جودة التعليم، وتعزيز منظومة الابتكار والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

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