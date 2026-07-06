إعلامي: الزمالك يقترب من حل أزمة مستحقات فرجاني ساسي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف نادي الزمالك مع أزمة اللاعب فرجاني ساسي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يقترب من حل أزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي".

وتوصلت إدارة نادى الزمالك إلى اتفاق مع فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق، بشأن تسوية مستحقاته المتأخرة لدى النادى والتي تبلغ 505 آلاف دولار، تسببت في إيقاف القيد على النادى لدى فيفا.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن حل الأزمة خلال الساعات المقبلة، بعد أن تم الاتفاق بين اللاعب والنادى، ويتبقى إرسال الأموال، حتى يتم تسوية الأزمة رسميا، ورفع القضية من موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وعلم صدى البلد أن طارق حامد نجم الزمالك السابق ساهم فى حل أزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي بعدما تواصل الأخير معه لحل الأزمة بشكل نهائي.