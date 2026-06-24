شوبير: جلسة مرتقبة بين بيراميدز وعلي ماهر لحسم تدريب الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود تحركات من جانب مسؤولي نادي بيراميدز لحسم ملف المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اليوم قد يشهد جلسة بين مسؤولي بيراميدز والمدرب علي ماهر، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بشأن توليه القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

وأضاف شوبير أن إدارة بيراميدز كانت قد دخلت في مفاوضات مع المدرب المغربي وليد الركراكي، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وهو ما عزز من فرص علي ماهر ليصبح الأقرب لتولي المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة.