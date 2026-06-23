شوبير ينتقد طريقة إبلاغ الجزيري بالرحيل عن الزمالك

انتقد الإعلامي أحمد شوبير الطريقة التي تم بها إبلاغ التونسي سيف الدين الجزيري بعدم استمراره مع الزمالك، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن مناسبًا في التعامل مع لاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي.

التونسي سيف الدين الجزيري

وقال شوبير، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن أحد الإداريين في الزمالك أخطأ عندما أبلغ الجزيري بأنه لن يكمل مع الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب تفاجأ بالأمر خاصة أن عقده مع النادي لا يزال ممتدًا لموسم آخر.

وأضاف أن مثل هذه الأمور يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية وبالتواصل مع وكيل أعمال اللاعب، وليس من خلال إداري أو بهذه الطريقة، مؤكدًا أن احترام العقود واللوائح أمر ضروري.

وأشار شوبير إلى أن هناك اتجاهًا داخل الزمالك لعقد جلسة مع اللاعب من أجل إنهاء الملف، معربًا عن أمله في الوصول إلى حل مناسب للطرفين وبأسلوب احترافي يحفظ حقوق الجميع.