شوبير: منتخب مصر أسعد الشارع المصري.. وشخصية الفراعنة ظهرت أمام نيوزيلندا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حالة من السعادة الكبيرة تسيطر على الشارع المصري بعد النتائج التي حققها منتخب مصر في كأس العالم حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفوز على نيوزيلندا يمثل محطة تاريخية مهمة للفراعنة.

منتخب مصر

وقال شوبير إن منتخب مصر حقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم، واقترب بشكل كبير من التأهل إلى الدور التالي، معربًا عن أمله في أن ينجح المنتخب في حسم الصدارة والتأهل في المركز الأول.

وأضاف أن شخصية المنتخب ظهرت بوضوح خلال مواجهة نيوزيلندا، بعدما تأخر بهدف ثم عاد بقوة في الشوط الثاني ليسجل ثلاثة أهداف، إلى جانب إهدار العديد من الفرص الأخرى، مؤكدًا أن هذا الأداء عزز ثقة الجماهير المصرية في المنتخب وقدرته على المنافسة بقوة خلال البطولة.