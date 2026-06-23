فرج عامر: حزنت لموقف زيزو أمام نيوزيلندا.. وأضاع هدفًا كان سيضيف له ولمصر الكثير

قال فرج عامر إنه شعر بالحزن تجاه موقف أحمد سيد زيزو خلال مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم، مؤكدًا أنه يعتبره نموذجًا للاعب المحترف المقاتل في هدوء.

زيزو

وأضاف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن زيزو كان من المفترض أن يشارك في المباراة بروح مختلفة، مشيرًا إلى أنه أهدر هدفًا مؤكدًا كان سيضيف الكثير له على المستوى الشخصي، كما كان سيمنح منتخب مصر إضافة كبيرة خلال اللقاء.

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وأكد أن زيزو يظل أحد أبرز النماذج الاحترافية في الكرة المصرية بفضل التزامه وروحه القتالية داخل الملعب