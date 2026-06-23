فرج عامر يشيد بوائل جمعة: قادر على حل مشاكل الأهلي الإدارية

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن توقعاته بعد تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في حل العديد من الأزمات داخل الفريق.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على "فيسبوك": "أتوقع بعد تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة في الأهلي أنه هيحل مشاكل إدارية كثيرة، وحيضمن انضباط غرفة الملابس، وهذا كفيل بعودة الروح إلى اللاعبين".

وأضاف أن وجود شخصية بحجم وخبرة وائل جمعة في هذا المنصب سيعزز الانضباط داخل الفريق، كما سيساعد على استقرار الأوضاع الإدارية، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على أداء اللاعبين ونتائج الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي مؤخرا تعيين نجم دفاع الفريق السابق وائل جمعة مديراً للكرة بالنادي، خلفاً لوليد صلاح الدين، وذلك في إطار خطة النادي لإجراء تغييرات واسعة لتصحيح مسار الفريق الأول وإعادة الاستقرار.