فرج عامر : الرياضة أصبحت صناعة كبرى .. ومانشستر يونايتد يبني استاد عملاقًا

قال فرج عامر إن الرياضة في العالم لم تعد مجرد منافسات داخل الملاعب، بل أصبحت صناعة متكاملة تُعد من أكبر الصناعات في أوروبا والولايات المتحدة، معربًا عن أمله في أن تصل مصر إلى هذا النموذج خلال السنوات المقبلة.

وأشار عامر إلى أن مانشيستر يونايتد أمّن قطعة أرض لبناء أضخم استاد في بريطانيا بسعة تصل إلى 100 ألف مشجع، بعد استحواذه على موقع تبلغ مساحته 25 فدانًا ويقع على بعد 350 مترًا شمال غرب ملعب أولد ترافورد.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على إنشاء الاستاد فقط، بل يمتد ليشمل منطقة رياضية وتجارية وترفيهية ضخمة على مساحة إجمالية تبلغ 370 فدانًا، ومن المتوقع أن يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل محليًا، إلى جانب إنشاء 15 ألف منزل جديد، في نموذج يعكس حجم التأثير الاقتصادي والاستثماري الذي أصبحت تمثله الرياضة الحديثة.