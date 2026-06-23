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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب البرتغال : كريستيانو قدوة للجميع .. ولن نسمح بأي فوضى داخل المنتخب في كأس العالم

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
محمد سمير

أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن فريقه يركز بشكل كامل على مواجهة أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب البرتغالي لن يسمح بأي مؤثرات خارجية أو حالة من الفوضى داخل غرفة الملابس، رغم الانتقادات التي طالت الفريق عقب التعادل في المباراة الأولى.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض مواجهة مهمة أمام أوزبكستان مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات المجموعة الحادية عشرة، حيث يبحث المنتخب البرتغالي عن تحقيق أول انتصار له في البطولة بعد تعثره في الجولة الافتتاحية بالتعادل الإيجابي أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أشاد مارتينيز بالدور الذي يقوم به قائد المنتخب كريستيانو رونالدو داخل المعسكر، مؤكدًا أن خبرته الكبيرة تمثل عنصرًا مهمًا بالنسبة لجميع اللاعبين.

وقال مدرب البرتغال إن رونالدو لا يزال يقدم نموذجًا استثنائيًا في الالتزام والقيادة، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك رغبة كبيرة في مساعدة زملائه داخل وخارج الملعب.

وأضاف أن قائد المنتخب البرتغالي يمثل قدوة حقيقية للاعبين الشباب، خاصة أنه يملك خبرة تمتد لأكثر من عقدين مع المنتخب الوطني، وهو ما يجعله أحد أهم العناصر المؤثرة داخل المجموعة.

وشدد مارتينيز على أن المنتخب البرتغالي لا يتأثر بما يثار خارجه، موضحًا أن تركيز الجميع منصب على تحقيق أهداف الفريق في البطولة.

وأكد المدرب الإسباني أن غرفة ملابس البرتغال تتمتع بحالة كبيرة من الانسجام والترابط، وأن اللاعبين يدركون جيدًا أهمية المرحلة الحالية، لذلك لا يوجد مجال لأي توتر أو خلافات داخل المعسكر.

وأوضح أن المنتخب أصبح أكثر اتحادًا منذ الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن الأجواء داخل الفريق إيجابية للغاية، وأن اللاعبين يتعاملون مع البطولة بمنتهى الاحترافية.

ويدخل المنتخب البرتغالي مواجهة أوزبكستان تحت ضغط ضرورة الفوز، بعدما اكتفى بنقطة واحدة من مباراته الأولى أمام الكونغو الديمقراطية.

ويأمل مارتينيز في استعادة نغمة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل امتلاك المنتخب البرتغالي مجموعة مميزة من اللاعبين يتقدمهم كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز وبرناردو سيلفا ورافائيل لياو.

ويُدرك المنتخب البرتغالي أن أي تعثر جديد قد يعقد حساباته في المجموعة، لذلك يرفع شعار الفوز فقط أمام أوزبكستان من أجل تعزيز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

واختتم مارتينيز تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة كأس العالم تحتاج إلى الهدوء والتركيز في كل مباراة، مشيرًا إلى أن البرتغال تتعامل مع المشوار خطوة بخطوة، وأن الهدف الحالي يتمثل في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث قبل التفكير في أي حسابات أخرى.

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