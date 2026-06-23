طارق التائب: المنتخب المصري في أيدٍ أمينة بوجود مصطفى شوبير

أشاد نجم الكرة الليبية السابق طارق التائب بمستوى حارس مرمى المنتخب المصري مصطفى شوبير، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون عناصر قادرة على صناعة الفارق في المرحلة المقبلة.

المنتخب الوطني

وقال التائب في تصريحات إعلامية إن المنتخب المصري “في أيدٍ أمينة” بوجود مصطفى شوبير، مشيرًا إلى أنه لم يتفاجأ بالمستوى الذي يقدمه الحارس خلال الفترة الأخيرة، بعدما كان يتابع أداءه في الدوري المصري بشكل مستمر.

وأضاف نجم الكرة الليبية السابق أنه كان على يقين بقدرات شوبير منذ فترة، موضحًا أنه يثبت جدارته في كل فرصة يحصل عليها سواء مع ناديه أو مع المنتخب، ويظهر شخصية قوية وثباتًا لافتًا تحت ضغط المباريات.

وتأتي تصريحات التائب في ظل الإشادات المتواصلة التي يتلقاها شوبير مؤخرًا، بعد سلسلة من المشاركات التي قدم خلالها مستويات مميزة عززت من ثقة الجهاز الفني والجماهير في قدراته.