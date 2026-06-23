إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

تعرض الإعلامي أحمد حسام "ميدو" للإصابة بجلطة خفيفة في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أحداث رفض استئناف نجله في القضايا التي نسبت له.



وذكرت مصادر أن التقارير الطبية الصادرة أشارت إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم الزمالك السابق جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

ولفتت المصادر إلى أن أن ميدو يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات التجمع الخامس.

تأييد حبس نجل ميدو

كانت محكمة جنح الطفل المستأنف، بقبول الاستئناف المقدم من ابن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق شكلا، ورفضه في الموضوع وتأييد الحكم السابق.

وتقدم طاقم دفاع نجل ميدو باستئناف على الحكم الصادر فى حقه بالحبس 7 أشهر، بتهمة حيازة وتعاطى مواد مخدرة ومقاومة السلطات وقيادة بدون رخصة وإتلاف.

فيما حضر نجل لاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وتم إيداعه فى حجز المحكمة لحين صدور القرار، والذى من المحتمل أن يصدر حكما فيها أمس الإثنين.